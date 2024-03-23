Юношеская сборная Украины одержала вторую подряд победу в элит-раунде отбора на Евро-2024 (видео)

"Сине-желтые" разгромили сверстников из Латвии и приблизились к выходу на континентальное первенство.

Юношеская сборная Украины (U-19) разбила команду Латвии во втором матче элит-раунда квалификации к Евро-2024. Поединок в городе Скопье завершился со счетом 3:0 .

Подопечные Дмитрия Михайленко вышли вперед на 34-й минуте встречи благодаря голу нападающего киевского "Динамо" Матвея Пономаренко.

После перерыва "сине-желтые" развили свое преимущество – на 60-й минуте Пономаренко оформил дубль, реализовав пенальти.

До разгрома в конце матча дело довел форвард "Сандерленда" Тимур Тутеров, забив третий мяч в ворота латвийской сборной.

Для украинцев это вторая подряд победа в элит-раунде отбора на Евро-2024. В стартовом матче наша команда победила сверстников из Северной Македонии (2:0).

Перед заключительным туром сборная Украины с 6 очками лидирует в своей группе, опережая Швейцарию по дополнительным показателям. Латвийцы и македонцы еще не набирали зачетные баллы.

Для выхода на континентальное первенство украинцы должны занять первое место в своей группе. Решающий матч третьего тура между Украиной и Швейцарией состоится во вторник, 26 марта.

Напомним, победители групп элит-раунда присоединятся к хозяйке, Северной Ирландии, в финальной стадии, которая состоится 15-28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА к ЧМ-2025 (U-20).

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