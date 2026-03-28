Юношеская сборная Украины по футболу досрочно вышла на Евро-2026

Юношеская сборная Украины (U-19) досрочно вышла на Евро-2026 по футболу.

Произошло это по итогам второго тура элит-раунда отбора в чемпионат Европы.

Благодаря тому, что соперники "сине-желтых" в группе Румыния и Северная Ирландия в очном матче 2-го тура сыграли вничью (0:0), команда Дмитрия Михайленко стала недостижимой для преследователей в турнирной таблице.

В элит-раунде отбора к Евро-2026 (U-19) сборная Украины победила Северную Ирландию (1:0) и разгромила Казахстан (3:0).

После двух туров сборная Украины с 6 очками лидирует и имеет преимущество над Казахстаном, который с 3 баллами идет вторым, благодаря победе в очной встрече. Следовательно, даже в случае поражения в матче заключительного тура против Румынии (31 марта в 17:00), "сине-желтые" все равно финишируют на первой строчке.

Турнирная таблица. Группа 5

1. Украина — 6 очков, 4:0 (разница голов)

2. Казахстан — 3 очка, 2:3

3. Северная Ирландия — 1 очко, 0:1

4. Румыния — 1 очко, 0:2

Для Украины это второй выход на юниорское Евро за последние три года. В 2024-м украинцы дошли до полуфинала, благодаря чему отобрались на молодежный ЧМ-2025 (U-20).

Украина U-19 стала первой сборной, которая вышла на Евро-2026 по футболу через квалификацию. Кроме нее, там сыграет Уэльс (хозяин турнира) и еще шесть победителей групп элит-раунда отбора.

Евро-2026 (U-19) состоится с 28 июня по 11 июля в Уэльсе. Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля.

