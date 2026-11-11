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Юношеская сборная Украины по футболу совершила суперкамбэк против Израиля в отборе на Евро-2027
Команда Олега Лужного дважды уступала в счете, но вырвала победу в драматическом поединке.
Юношеская сборная Украины по футболу (U-19) одолела Израиль в стартовом матче второго квалификационного раунда отбора к чемпионату Европы-2027. Поединок в итальянской Анконе завершился со счетом 3:2.
Команда Олега Лужного на протяжении встречи дважды уступала в счете, но вырвала победу благодаря голам Александра Дедова и Александра Ткаченко на 86-й и 87-й минутах соответственно.
Для Лужного это был первый официальный матч во главе сборной Украины U-19, которую он возглавил в сентябре этого года.
Украина U-19 — Израиль U-19 — 3:2
Голы: Александр Дедов, 13, 86, Александр Ткаченко, 87 — Ноам Коэн, 10, Ллай Бен Симон, 40.
В следующих матчах квалификации на Евро-2027 украинцы сыграют с итальянцами (14 ноября) и румынами (17 ноября).
В последний, третий, квалификационный этап выйдут три лучшие команды группы.
Ранее сообщалось, что сборная Украины по футзалу одержала вторую победу в квалификации на ЧМ-2028.