Юношеская сборная Украины по футболу узнала соперников на Евро-2026

Сборная Украины U-19 по футболу / © УАФ

В четверг, 16 апреля, состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2026 по футболу (U-19). В частности своих соперников узнала и сборная Украины.

Команда Дмитрия Михайленко попала в группу B, где сразится с Хорватией, Сербией и Италией.

Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Победители 1/2 финала сыграют в решающем матче.

Евро-2026 по футболу (U-19): результаты жеребьевки

Группа A: Уэльс, Дания, Германия, Испания

Группа B: Хорватия, Сербия, Италия, Украина

Евро-2026 (U-19) состоится с 28 июня по 11 июля в Уэльсе.

Чемпионат Европы-2026 (U-19) также станет отборочным этапом УЕФА к чемпионату мира-2027 (U-20), который состоится в Азербайджане и Узбекистане.

Напомним, на Евро-2024 (U-19) украинцы дошли до полуфинала, благодаря чему отобрались на молодежный ЧМ-2025 (U-20).