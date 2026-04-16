Юношеская сборная Украины по футболу узнала соперников на Евро-2026
Команда Дмитрия Михайленко сыграет с Хорватией, Сербией и Италией.
В четверг, 16 апреля, состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2026 по футболу (U-19). В частности своих соперников узнала и сборная Украины.
Команда Дмитрия Михайленко попала в группу B, где сразится с Хорватией, Сербией и Италией.
Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Победители 1/2 финала сыграют в решающем матче.
Евро-2026 по футболу (U-19): результаты жеребьевки
Группа A: Уэльс, Дания, Германия, Испания
Группа B: Хорватия, Сербия, Италия, Украина
Евро-2026 (U-19) состоится с 28 июня по 11 июля в Уэльсе.
Чемпионат Европы-2026 (U-19) также станет отборочным этапом УЕФА к чемпионату мира-2027 (U-20), который состоится в Азербайджане и Узбекистане.
Напомним, на Евро-2024 (U-19) украинцы дошли до полуфинала, благодаря чему отобрались на молодежный ЧМ-2025 (U-20).