Юношеская сборная Украины по футболу волевой победой стартовала на Евро-2026

Сборная Украины U-19 по футболу / © УАФ

Реклама

Юношеская сборная Украины по футболу победила команду Хорватии в матче первого тура группового этапа Евро-2026 (U-19). Поединок на "Нентпорт Стэдиум" в городе Бангор (Уэльс) завершился со счетом 1:3 .

Хорваты открыли счет на 22-й минуте встречи — пенальти реализовал Иван Барич.

Однако "сине-желтые" быстро отыгрались — на 26-й минуте Дмитрий Богданов точно пробил головой после навеса с углового в исполнении Павла Люсина.

Реклама

После перерыва подопечные Дмитрия Михайленко вышли вперед — на 48-й минуте Никита Калюжный с острого угла пробил в ближний угол.

А уже на 57-й минуте украинская команда увеличила свое преимущество — Люсин из-за пределов штрафной площадки отличным ударом положил мяч в дальний угол.

Благодаря этой победе сборная Украины (3 очка) возглавила турнирную таблицу группы B. Второй идет Италия (3 балла), которая в первом туре обыграла Сербию (2:0). Хорваты и сербы пока остаются без зачетных пунктов.

Во втором туре украинцы сыграют с сербами. Матч состоится в четверг, 2 июля, начало — в 20:00 по киевскому времени.

Реклама

В заключительном третьем туре наша команда будет противостоять итальянцам. Поединок запланирован на воскресенье, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Победители матчей 1/2 финала сыграют в финале.

Евро-2026 (U-19) по футболу проходит с 28 июня по 11 июля в Уэльсе.

Чемпионат Европы-2026 (U-19) также станет отборочным этапом УЕФА к чемпионату мира-2027 (U-20), который состоится в Азербайджане и Узбекистане.

Реклама

Новости партнеров