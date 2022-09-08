Юношеская сборная Украины по футзалу на последней минуте вырвала ничью против Испании перед плей-офф ЧЕ-2022

Сборная Украины по футзалу в возрасте до 19 лет в рамках 3-го тура групповой стадии финальной части Чемпионата Европы сумела сыграть вничью против Испании со счетом 2:2.

Отметим, что Украина и Испания перед очной дуэлью уже забронировали себе участие в полуфинале континентального первенства, ведь обе одержали перед этим по две победы в группе. Таким образом, эта игра должна была решить, кто займет первую строчку.

Все четыре гола были забиты во второй половине дуэли. Уступая испанцам со счетом 1:2 до 39 минуты, "сине-желтые" во время игры с пятым полевым нашли в себе силы добыть ничью. Несмотря на это, украинская команда вышла в плей-офф соревнований со второго места, поскольку по сравнению с испанцами имеет худшую разницу забитых и пропущенных голов.

В 1/2 финала сборная Украины U-19 сыграет с Португалией. Эта игра начнется в четверг, 8 сентября, в 19.00 по киевскому времени. В другой паре сойдутся сборные Польши и Испании.

Украина и Испания набрали в группе по семь баллов;

Перед этим "сине-желтые" в квартете обыграла в невероятном поединке Хорватию (6:4) и разбили Румынию (5:2). Что касается Испании, то они сначала растрощили румын (9:0), а затем поиздевались над хорватами (11:1).

Добавим, что право сыграть в финальной части Евро-2022 по футзалу юношеская сборная Украины получила благодаря тому, что заняла в своей отборочной группе первое место с тремя победами в трех матчах.

Юношеский чемпионат Европы по футзалу проходит во второй раз в истории. Первый розыгрыш турнира в 2019 году выиграла именно сборная Испании, которая в финале со счетом 6:1 разбила Хорватию. На Евро-2019 сборная Украины вышла в групповой этап. "Сине-желтые" заняли третье место в группе и не пробились в полуфинал.

Ранее сообщалось, что взрослая сборная Украины по футзалу получила соперников в основном раунде отбора в ЧМ-2024.

Напомним, что Украина впервые в истории выиграла медаль женского чемпионата Европы по футзалу.