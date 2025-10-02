- Дата публикации
Категория
Проспорт
Юношеская сборная Украины по футзалу обыграла Италию и вышла в полуфинал Евро-2025
За путевку в финал "сине-желтые" сразятся с Испанией.
Юношеская сборная Украины (U-19) по футзалу вышла в полуфинал чемпионата Европы-2025.
В заключительном, третьем туре группового этапа "сине-желтые" в Кишиневе обыграли Италию со счетом 2:0.
Оба гола подопечные Игоря Москвичева забили во втором тайме. Точными ударами отличились Александр Шпак и Назар Першин.
Обзор матча Италия U-19 – Украина U-19
Отметим, что в первых двух турах юношеского Евро-2025 украинские футзалисты победили Молдову (7:0) и проиграли Португалии (0:4).
Таким образом, украинцы с 6 очками заняли второе место в группе А и пробились в полуфинал. С первой позиции в плей-офф вышла Португалия (9 баллов). Италия (3 пункта) и Молдова (0) покинули турнир.
В полуфинале юношеского Евро-2025 сборная Украины сыграет с Испанией, которая с тремя победами в трех матчах выиграла группу B, опередив Словению, Чехию и Турцию.
Матч Испания – Украина состоится в пятницу, 3 октября, в 18:00 по киевскому времени. В тот же день в 20:30 в другом полуфинале посоревнуются Португалия и Словения.
Финал турнира состоится в воскресенье, 5 октября, в 20:30 по киевскому времени.