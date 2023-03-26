Юношеская сборная Украины по футзалу победила сербов и в третий раз подряд вышла на чемпионат Европы

"Сине-желтые" одержали три победы в трех матчах отборочного цикла.
Юношеская сборная Украины по футзалу (U-19) пробилась в финальный турнир Евро-2023.
В заключительном матче квалификации команда Игоря Москвичева обыграла Сербию со счетом 4:2.
Это позволило "сине-желтым" занять первое место в своей отборочной группе. Ранее украинцы разгромили Черногорию (12:1) и Румынию (7:3).
Сборная Украины U-19 по футзалу в третий раз подряд вышла в финальную часть чемпионата Европы. До этого "сине-желтые" в 2019 году заняли третье место на групповом этапе, а в 2022-м проиграли в полуфинале Португалии.
Финальная часть юношеского Евро-2023 по футзалу состоится с 3 по 10 сентября в хорватском Поречи.
В финальном турнире континентального первенства U-19 команды будут поделены на две группы по четыре сборные. Две лучшие команды квартетов выйдут в Финал четырех.
Напомним, женская сборная Украины по футзалу завоевала "серебро" чемпионата Европы-2023. В историческом финале украинки проиграла Испании.
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