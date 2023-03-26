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Юношеская сборная Украины по футзалу победила сербов и в третий раз подряд вышла на чемпионат Европы

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Юношеская сборная Украины по футзалу победила сербов и в третий раз подряд вышла на чемпионат Европы

Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

"Сине-желтые" одержали три победы в трех матчах отборочного цикла.

Юношеская сборная Украины по футзалу (U-19) пробилась в финальный турнир Евро-2023.

В заключительном матче квалификации команда Игоря Москвичева обыграла Сербию со счетом 4:2.

Это позволило "сине-желтым" занять первое место в своей отборочной группе. Ранее украинцы разгромили Черногорию (12:1) и Румынию (7:3).

Сборная Украины U-19 по футзалу в третий раз подряд вышла в финальную часть чемпионата Европы. До этого "сине-желтые" в 2019 году заняли третье место на групповом этапе, а в 2022-м проиграли в полуфинале Португалии.

Финальная часть юношеского Евро-2023 по футзалу состоится с 3 по 10 сентября в хорватском Поречи.

В финальном турнире континентального первенства U-19 команды будут поделены на две группы по четыре сборные. Две лучшие команды квартетов выйдут в Финал четырех.

Напомним, женская сборная Украины по футзалу завоевала "серебро" чемпионата Европы-2023. В историческом финале украинки проиграла Испании.

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Дата публикации
Просмотры
38
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