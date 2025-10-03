Юношеская сборная Украины по футзалу проиграла Испании в полуфинале Евро-2025

Юношеская сборная Украины по футзалу / © Ассоциация футзала Украины

Юношеская сборная Украины (U-19) по футзалу проиграла Испании в полуфинале Евро-2025.

Матч в Кишиневе (Молдова) закончился поражением подопечных Игоря Москвичева со счетом 4:7 .

Обзор матча Испания U-19 – Украина U-19

Будет добавлен в скором времени.

В финале испанцы сыграют с победителем второго полуфинала, в котором сразятся Португалия и Словения (3 октября, в 20:30 по киевскому времени).

Финал турнира состоится в воскресенье, 5 октября, в 20.30 по киевскому времени.

Украинцы в третий раз подряд остановились в шаге от финала юношеского чемпионата Европы по футзалу. На континентальном первенстве 2022 года наша команда в полуфинале проиграла Португалии (1:4), а в 2023-м в полуфинале уступила Испании (2:3).

Отметим, что Испания является двукратным победителем Евро U-19 по футзалу (2019, 2022) и финалистом турнира 2023 года.

Напомним, украинские футзалисты заняли второе место в своей группе юношеского Евро-2025. "Сине-желтые" разбили сборную Молдовы (7:0), проиграли Португалии (0:4) и обыграли Италию (2:0).