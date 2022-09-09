Юношеская сборная Украины по футзалу проиграла Португалии и не сумела пробиться в финал ЧЕ-2022: видео

Сборная Украины по футзалу в возрасте до 19 лет в рамках 1/2 финала Чемпионата Европы потерпела разгромное поражение от сверстников из Португалии со счетом 1:4.

Отметим, что "сине-желтые" получили право сыграть в полуфинале соревнований благодаря второй позиции на групповой стадии. Украинцы набрали по семь очков с действующим чемпионом континента и хозяином турнира Испанией по семь баллов, однако уступили им лидерство в квартете из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов.

Португалия, в свою очередь, вышла в 1/2 финала турнира с первого места, набрав девять очков из девяти возможных. Также путевку в топ-4 континента получила и сборная Польши.

Относительно развития событий в игре Украины и Португалии, то команда Виталия Одегова пропустила уже на третьей минуте. До перерыва португальцы сумели расстроить голкипера "сине-желтых" еще раз. Интересно, что сделал это вратарь европейских бразильцев от своей половины поля, когда украинцы играли с пятым полевым. Практически в самом начале второго тайма Португалия в третий раз отличилась в сетке ворот нашей команды. В последнюю десятиминутку команды обменялись забитыми мячами, но это существенно не повлияло на общее развитие событий.

Вашему вниманию видеообзор игры между Украиной и Португалией.

В результате сборная Португалии вышла в финал ЧЕ-2022, где встретится с испанцами. "Фурия Роха" в полуфинале обыграла поляков со счетом 5:2.

Перед этим "сине-желтые" в квартете обыграли в невероятном поединке Хорватию ( 6:4 ), разбили Румынию ( 5:2 ) и свели в ничью дуэль с Испанией ( 2:2 );

), разбили Румынию ( ) и свели в ничью дуэль с Испанией ( ); Финал ЧЕ-2022 между Португалией и Испанией состоится в субботу, 10 сентября.

Добавим, что право сыграть в финальной части Евро-2022 по футзалу юношеская сборная Украины получила благодаря тому, что заняла в своей отборочной группе первое место с тремя победами в трех матчах.

Юношеский чемпионат Европы по футзалу проходит во второй раз в истории. Первый розыгрыш турнира в 2019 году выиграла именно сборная Испании, которая в финале со счетом 6:1 разбила Хорватию. На Евро-2019 сборная Украины вышла в групповой этап. "Сине-желтые" заняли третье место в группе и не пробились в полуфинал.

Ранее сообщалось, что взрослая сборная Украины по футзалу получила соперников в основном раунде отбора в ЧМ-2024.

Напомним, что Украина впервые в истории выиграла медаль женского чемпионата Европы по футзалу.