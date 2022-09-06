Юношеская сборная Украины по футзалу разгромила Румынию и впервые в истории вышла в полуфинал Чемпионата Европы

Сборная Украины по футзалу до 19 лет выиграла второй поединок групповой стадии континентального первенства, которое продолжается в испанском городе Хаене.

Так, подопечные Виталия Одегова со счетом 5:2 разгромили сверстников из сборной Румынии.

Отметим, что право сыграть в финальной части Евро-2022 по футзалу юношеская сборная Украины получила благодаря тому, что заняла в своей отборочной группе первое место с тремя победами в трех матчах.

Вашему вниманию видеообзор игры между Украиной и Румынией.

Таким образом, победив румын, юношеская сборная Украины набрала шесть очков. Это позволило "сине-желтым" выйти из группы и впервые в истории сыграть в полуфинале континентального первенства. В стартовой игре группового этапа ЧЕ команда Одегова обыграла Хорватию со счетом 6:4.

В заключительном поединке групповой стадии украинским юношам предстоит сыграть еще против Испании, которые во втором туре разбили Хорватию со счетом 11:1. Эта дуэль, которая и определит лидера квартета, начнется в среду, 7 сентября, в 22.00 по киевскому времени. Полуфинал с участием сборной Украины состоится в четверг, 8 сентября – в 19 или 22:00 по Киеву.

Добавим, что юношеский чемпионат Европы по футзалу проходит во второй раз в истории. Первый розыгрыш турнира в 2019 году выиграла сборная Испании, которая в финале со счетом 6:1 разбила Хорватию. На Евро-2019 сборная Украины вышла в групповой этап. "Сине-желтые" заняли третье место в группе и не пробились в полуфинал.

Ранее сообщалось, что взрослая сборная Украины по футзалу получила соперников в основном раунде отбора к ЧМ-2024.

Напомним, что Украина впервые в истории выиграла медаль женского чемпионата Европы по футзалу.