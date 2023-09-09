Юношеская сборная Украины по футзалу совершила камбэк, но проиграла Испании в полуфинале Евро-2023

"Сине-желтые" во второй раз подряд остановились в шаге от финала континентального первенства.

Юношеская сборная Украины по футзалу (U-19) не смогла выйти в финал чемпионата Европы-2023.

В полуфинальном матче украинцы в напряженной борьбе уступили команде Испании со счетом 2:3 .

Уже на 3-й минуте поединка "сине-желтые" уступали 0:2, но нашей команде удалось отыграться. До перерыва отставание сократил Дмитрий Рыбицкий, а на старте второго тайма Денис Сницаренко восстановил паритет в матче.

Однако вскоре в составе испанской сборной отличился Виктор Рамос. В итоге именно этот мяч оказался решающим и вывел "Красную фурию" в финал турнира.

В решающем матче континентального первенства испанцы сразятся с Португалией, которая в полуфинале обыграла Словению (3:2).

Отметим, что юношеская сборная Украины по футзалу во второй раз подряд остановилась в шаге от финала ЧЕ. В прошлом году "сине-желтые" в полуфинале уступили Португалии со счетом 1:4.

Напомним, на пути в полуфинал Евро-2023 украинская сборная выиграла свою группу, оставив позади команды Словении, Италии и Финляндии.

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