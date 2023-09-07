Юношеская сборная Украины по футзалу выиграла свою группу и вышла в полуфинал Евро-2023

За путевку в финал "сине-желтые" сразятся с Испанией.

Юношеская сборная Украины по футзалу (U-19) пробилась в полуфинал чемпионата Европы-2023.

Украинцы вышли в плей-офф континентального первенства, заняв первое место в группе B. "Сине-желтые" опередили команды Словении, Италии и Финляндии.

Сборная Украины начала турнир поражением от Италии (1:2), после чего обыграла Словению (4:2) и победила Финляндию (7:4).

Поскольку в заключительном матче группы В Словения обыграла Италию – 4:2, это позволило Украине выйти в плей-офф с первого места квартета.

Юношеское Евро-2023 по футзалу. Группа В. Турнирная таблица

1. Украина – 6 очков (3 матча), 12:8 (разница мячей)

2. Словения – 6 очков (3), 10:8

3. Италия – 6 очков (3), 9:5

4. Финляндия – 0(3), 6:16

Таким образом, в полуфинале чемпионата Европы украинцы сыграют против второй команды группы А, которой оказалась Испания. Поединок Украина – Испания состоится в пятницу, 8 сентября. Начало – в 21:30 по киевскому времени.

В другом матче 1/2 финала встретятся Португалия и Словения. Финал турнира состоится в воскресенье, 10 сентября, в 21:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что футзальная сборная Украины среди игроков с нарушениями зрения триумфовала на Всемирных играх-2023.

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