Юношеская сборная Украины по футзалу выиграла свою группу и вышла в полуфинал Евро-2023

За путевку в финал "сине-желтые" сразятся с Испанией.
Юношеская сборная Украины по футзалу (U-19) пробилась в полуфинал чемпионата Европы-2023.
Украинцы вышли в плей-офф континентального первенства, заняв первое место в группе B. "Сине-желтые" опередили команды Словении, Италии и Финляндии.
Сборная Украины начала турнир поражением от Италии (1:2), после чего обыграла Словению (4:2) и победила Финляндию (7:4).
Поскольку в заключительном матче группы В Словения обыграла Италию – 4:2, это позволило Украине выйти в плей-офф с первого места квартета.
Юношеское Евро-2023 по футзалу. Группа В. Турнирная таблица
1. Украина – 6 очков (3 матча), 12:8 (разница мячей)
2. Словения – 6 очков (3), 10:8
3. Италия – 6 очков (3), 9:5
4. Финляндия – 0(3), 6:16
Таким образом, в полуфинале чемпионата Европы украинцы сыграют против второй команды группы А, которой оказалась Испания. Поединок Украина – Испания состоится в пятницу, 8 сентября. Начало – в 21:30 по киевскому времени.
В другом матче 1/2 финала встретятся Португалия и Словения. Финал турнира состоится в воскресенье, 10 сентября, в 21:30 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что футзальная сборная Украины среди игроков с нарушениями зрения триумфовала на Всемирных играх-2023.
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