Юношеская сборная Украины победила Италию и выиграла группу на Евро-2026

Украина U-19 — Италия U-19 / © УАФ

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Юношеская сборная Украины по футболу победила команду Италии в матче заключительного третьего тура группового этапа Евро-2026 (U-19). Поединок на "Нентпорт Стэдиум" в городе Бангор (Уэльс) завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол команда Дмитрия Михайленко забила на 30-й минуте — Богдан Оличенко отметился результативным ударом с передачи Павла Люсина.

Для сборной Украины это третья победа на Евро-2026. В стартовом матче на турнире "сине-желтые" одержали волевую победу над хорватами (3:1), а во втором туре с камбэком обыграли Сербию (2:1).

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Таким образом, сборная Украины с 9 очками заняла первое место в группе B и в полуфинале встретится с Германией, которая финишировала второй в квартете A.

Итальянцы не смогли пробиться в полуфинал, пропустив на вторую позицию хорватов, которые имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

Турнирная таблица группы B

1. Украина — 9 очков (3 матча)

2. Хорватия — 4 очка (3)

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3. Италия — 4 очка (3)

4. Сербия — 0 очков (3)

Полуфинальный матч ЧЕ-2026 U-19 между командами Украины и Германии состоится в среду, 8 июля, в 21:00 по киевскому времени.

В тот же день в другом полуфинале победитель группы A сборная Испании сыграет против Хорватии. Финал турнира запланирован на субботу, 11 июля.

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Напомним, Евро-2026 (U-19) проходит с 28 июня по 11 июля в Уэльсе.

Чемпионат Европы-2026 (U-19) также является отборочным этапом УЕФА к чемпионату мира-2027 (U-20), который состоится в Азербайджане и Узбекистане.

Все полуфиналисты Евро-2026 (U-19) получают путевки на ЧМ-2027 (U-20), поэтому сборная Украины уже обеспечила себе участие в молодежном Мундиале.

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