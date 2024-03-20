Юношеская сборная Украины победила на старте элит-раунда отбора на Евро-2024 – дебют Шевченко-младшего

Юношеская сборная Украины (U-19) победно начала выступления в элит-раунде квалификации к Евро-2024. Наша команда в Скопье обыграла сверстников из Северной Македонии ( 0:2 ).

"Сине-желтые" вышли вперед в конце первого тайма. В компенсированное время Даниил Кревсун сыграл на подборе после подачи с углового и точно пробил в ближний угол. Для 18-летнего полузащитника дортмундской "Боруссии" это был дебютный матч за сборную Украины U-19.

В начале второго тайма украинцы укрепили свое преимущество в счете. На 48-й минуте нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко из-за пределов штрафной отправил мяч в угол ворот македонцев.

Завершали матч подопечные Дмитрия Михайленко в большинстве – на 75-й минуте в составе македонцев был удален защитник Анес Мельичи.

Отметим, что в этом поединке за сборную Украины U-19 дебютировал Кристиан Шевченко – 17-летний сын легендарного игрока, а ныне президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко. Недавно он получил украинский паспорт и был вызван в национальную команду. В игре с македонцами Кристиан вышел на замену на 79-й минуте.

Помимо Северной Македонии, соперниками сборной Украины U-19 в элит-раунде отбора на Евро-2024 являются Латвия и Швейцария. Следующий матч "сине-желтые" сыграют в субботу, 23 марта, против латвийцев.

Для выхода на континентальное первенство украинцы должны занять первое место в своей группе.

Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяйке, Северной Ирландии, в финальной стадии, которая состоится 15-28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА к ЧМ-2025 (U-20).

Ранее сообщалось, что сборная Украины U-17 разгромила Словакию и вышла в финальный турнир Евро-2024.

Читайте также:

Босния и Герцеговина – Украина: где смотреть матч плей-офф отбора на Евро-2024

Босния и Герцеговина – Украина: ставки букмекеров на матч плей-офф отбора к Евро-2024

Босния и Герцеговина – Украина: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на Евро-2024