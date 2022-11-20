Юношеская сборная Украины разгромной победой досрочно вышла в элит-раунд отбора Евро-2023

Юношеская сборная Украины (U-19) разбила команду Кипра во втором туре квалификации на Евро-2023. Поединок завершился победой "сине-желтых" со счетом 4:1 .

Подопечные Сергея Нагорняка вышли вперед в начале встречи – Иван Варфоломеев реализовал пенальти.

Спустя 8 минут соперник смог сравнять счет, однако украинцы во втором тайме ответили еще тремя голами. Дубль оформил вышедший на замену Антон Царенко. Еще один мяч в составе нашей сборной забил Олег Федор.

Добавим, что в стартовом матче отбора на Евро-2023 "сине-желтые" обыграли Косово со счетом 1:0.

Таким образом, украинцы набрали 6 очков и досрочно гарантировали себе как минимум второе место группы и выход в элит-раунд отбора на континентальное первенство.

В заключительном матче группы подопечные Нагорняка 23 ноября сыграют со шведами. Жеребьевка элит-раунда отбора Евро-2023 состоится 8 декабря.

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