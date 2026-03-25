Юношеская сборная Украины с победы стартовала в элит-раунде отбора на Евро-2026

Сборная Украины U-19 по футболу / © УАФ

Юношеская сборная Украины (U-19) одолела команду Северной Ирландии (1:0) в первом матче элит-раунда отбора на чемпионат Европы-2026 по футболу.

Единственный гол в этом поединке был забит на старте второго тайма — на 47-й минуте встречи победу подопечным Дмитрия Михайленко принес полузащитник Александр Сорока.

Далее Украину U-19 ждут еще два матча элит-раунда отбора на Евро-2026. Соперниками "сине-желтых" станут Казахстан U-19 (28 марта в 11:00) и Румыния U-19 (31 марта в 17:00).

Турнир в группе 5, куда попали Украина, Румыния, Казахстан и Северная Ирландия, с 25 по 31 марта принимает Румыния. На Евро-2026 выйдет только победитель квартета.

Финальная стадия Евро-2026 (U-19) состоится с 28 июня по 11 июля в Уэльсе. Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля.

Напомним, первый раунд квалификации к чемпионату Европы-2026 сборная Украины U-19 завершила с тремя разгромными победами — над Албанией (3:0), Черногорией (3:0) и Словакией (3:0).