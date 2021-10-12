Юношеская сборная Украины совершила камбэк и с первого места вышла в элит-раунд отбора Евро-2022

Юношеская сборная Украины совершила камбэк и с первого места вышла в элит-раунд отбора Евро-2022

В сложнейшем решающем матче подопечные Владимира Езерского вырвали ничью у поляков.

Юношеская сборная Украины по футболу (U-19) в волевом стиле вышла в элит-раунд отбора Евро-2022. Команда Владимира Езерского в последний, третьей игре квалификационного раунда сыграла вничью (2:2) против сверстников из Польши.

Поединок складывался не по сценарию "сине-желтых". Уже на 12-й минуте в ворота украинцев был назначен пенальти, который реализовал нападающий "Дженоа" Александр Букса. На 31-й минуте поляки удвоили преимущество - в этом им помог автогол защитника "Мариуполя" Даниила Удода.

Однако украинцы не опустили рук и смогли сотворить камбэк. В компенсированное к первому тайму время пенальти реализовал полузащитник "Днепра-1" Егор Ярмолюк, который недавно оказался в списке лучших молодых игроков мира.

А на 83-й минуте Удод реабилитировался за автогол и забил решающий мяч - Украина вырвала ничью и итоговое первое место в группе.

С 7 очками подопечные Владимира Езерского опередили в таблице Финляндию (6 очков), Польшу (4) и Мальту (0).

В элит-раунд квалификации выходят обладатели двух первых мест в группах, а также лучшая сборная из тех, которые займут третьи места по результатам матчей с первой и второй командами.

Жеребьевка элит-раунда квалификации состоится весной 2022 года. Там Украина попадет в одну из семи групп, победители которых выйдут на Евро-2022, где присоединятся к хозяйке финального турнира - Словении.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку