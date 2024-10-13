Юношеская сборная Украины U-17 досрочно вышла во второй раунд отбора на Евро-2025

Заключительный поединок с бельгийцами не будет иметь для подопечных Юрия Мороза турнирного значения.

Юношеская сборная Украины по футболу (U-17) досрочно обеспечила себе путевку во второй раунд квалификации на чемпионат Европы-2025.

Случилось это после того, как Бельгия обыграла Косово (2:1) в матче соперников украинской команды в рамках второго тура.

Сборная Украины набрала максимально возможные 6 очков в двух турах: совершила камбэк и победила Косово (4:2), после чего одержала разгромную победу над Казахстаном (3:0).

Перед заключительным туром Украина и Бельгия имеют по 6 очков, Косово и Казахстан – ни одного.

Таким образом, подопечные Юрия Мороза уже точно не финишируют ниже второго места в квартете, что и нужно для выхода во второй раунд отбора на Евро-2025.

Так что матч последнего тура с бельгийцами, который запланирован на 15 октября в Генке, не будет иметь для украинцев турнирного значения.

Второй раунд отбора на континентальное первенство стартует весной 2025 года. В нем примут участие 28 команд. Победители семи групп присоединятся к хозяйке Албании в финальном турнире, который состоится летом того же года.

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