Юношеская сборная Украины U-17 совершила камбэк и победой стартовала в отборе на Евро-2025

Подопечные Юрия Мороза не без проблем одолели команду Косово.

Юношеская сборная Украины по футболу (U-17) победой начала квалификацию к чемпионату Европы-2025. В стартовом туре "сине-желтые" обыграли команду Косово со счетом 4:2 .

Начало матча сложилось неудачно для подопечных Юрия Мороза, которые пропустили два гола.

Однако дальше украинцы совершили камбэк, четыре раза поразив ворота соперника. Победу нашей команде принесли дубли Дмитрия Зудина и Павла Люсина.

В отборе на Евро-2025 сборная Украины U-17 выступает в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном.

Во второй раунд отбора выйдут по две лучшие команды каждой группы. После этого 28 участников весной 2025 года в семи группах Лиги А будут бороться за семь путевок в финальный турнир, который летом состоится в Албании.

Следующий матч в квалификации к Евро-2025 сборная Украины U-17 проведет 12 октября против команды Казахстана.

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