Юношеская сборная Украины U-17 за 4 минуты одержала разгромную победу в отборе на Евро-2025

Подопечные Юрия Мороза разбили Казахстан и лидируют в своей группе.

Юношеская сборная Украины по футболу (U-17) разгромила команду Казахстана ( 3:0 ) в матче второго тура квалификации к чемпионату Европы-2025. Поединок состоялся в бельгийском Эйпене.

До середины второго тайма на табло держались нули, но в период с 69-й до 73-й минуты подопечные Юрия Мороза трижды поразили ворота соперника – забивали Иван Андрейко, Арсен Залипка и Мухаммад Джурабаев.

Для "сине-желтых" это вторая победа подряд на старте отбора к Евро-2025. В первом туре украинская сборная совершила камбэк и победила Косово (4:2).

Таким образом, украинцы с 6 очками после двух матчей возглавляют свою группу. Далее расположились Бельгия (3 очка, 1 матч), Косово (0, 1 матч) и Казахстан (0, 2 матча).

В заключительном третьем туре команда Мороза встретится с бельгийцами. Поединок состоится 15 октября в Генке.

Во второй раунд отбора выйдут по две лучшие команды каждой группы. После этого 28 участников весной 2025 года в семи группах Лиги А будут бороться за семь путевок в финальный турнир, который летом состоится в Албании.

Читайте также:

Сборная Украины обыграла Грузию и набрала первые очки в Лиге наций-2024/25 (видео)

Молодежная сборная Украины драматично проиграла Англии в отборе на Евро-2025 (видео)

Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей 3-го тура