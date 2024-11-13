Юношеская сборная Украины U-19 потерпела поражение на старте квалификации к Евро-2025 (видео)

Юношеская сборная Украины по футболу (U-19) проиграла ровесникам из Казахстана в первом матче мини-турнира квалификационного раунда к Евро-2025. Поединок в нидерландском городе Ассен завершился поражением "сине-желтых" со счетом 1:2 .

В составе казахстанской команды дублем отличился Тамерлан Агиманов, который забил голы на 9-й и 35-й минутах.

Подопечные Дмитрия Михайленко сумели ответить лишь одним результативным ударом – на 62-й минуте пенальти реализовал Матвей Пономаренко.

Полное видео матча Украина U-19 – Казахстан U-19

После поражения от Казахстана "сине-желтые" также сыграют против Словении (16 ноября) и Нидерландов (19 ноября).

В элит-раунд отбора Евро-2025 выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья из 13-ти квартетов.

Напомним, сборная Украины U-19 является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2024 команда Михайленко остановилась в шаге от финала, потерпев минимальное поражение от французов.

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