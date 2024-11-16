Юношеская сборная Украины U-19 проиграла второй матч подряд в отборе к Евро-2025 (видео)

После фиаско с Казахстаном подопечные Дмитрия Михайленко уступили Словению.

Юношеская сборная Украины по футболу (U-19) проиграла сверстникам из Словении во втором матче мини-турнира квалификационного раунда к Евро-2025. Поединок в нидерландском Вендаме завершился поражением "сине-желтых" со счетом 0:1 .

Единственный гол подопечные Дмитрия Михайленко пропустили в начале второго тайма. На 49-й минуте в составе словенской сборной отличился Давид Пеичич.

Полное видео матча Украина U-19 – Словения U-19

Для "сине-желтых" это второе поражение подряд в квалификации на юношеское Евро-2025. В стартовом матче отбора команда Михайленко оказалась слабее Казахстана (1:2).

Последний матч в отборе на континентальное первенство украинцы сыграют 19 ноября против Нидерландов.

В элит-раунд отбора Евро-2025 выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья из 13-ти квартетов.

Напомним, сборная Украины U-19 является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2024 команда Михайленко остановилась в шаге от финала, потерпев минимальное поражение от французов.

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