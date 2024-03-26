Юношеская сборная Украины уничтожила Швейцарию и оформила выход на Евро-2024 (видео)

Команда Дмитрия Михайленко выиграла свою группу, одержав три победы в трех матчах.

Юношеская сборная Украины (U-19) разгромила команду Швейцарии в заключительном третьем туре элит-раунда квалификации к Евро-2024. Поединок в городе Скопье завершился со счетом 3:0 .

Украинцы и швейцарцы подошли к очной встрече, имея по 6 очков в своем активе. В то же время, команду Дмитрия Михайленко благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей устраивала даже ничья в матче с "крестоносцами", чтобы сохранить первое место в группе и выйти на континентальное первенство.

Однако "сине-желтые" очень уверенно разобрались со своим соперником. Все три гола украинская сборная забила после перерыва. На 63-й минуте счет в матче открыл Геннадий Синчук, нанеся точный обводящий удар в дальний угол из-за пределов штрафной.

Спустя пять минут украинцы удвоили свое преимущество. Матвей Пономаренко после заброса от партнера воспользовался грубой ошибкой голкипера соперника, который выпустил мяч из рук, и с близкого расстояния расстрелял пустые ворота.

На 78-й минуте наша команда сделала счет разгромным. Пономаренко оформил дубль – нападающий киевского "Динамо" выиграл борьбу в штрафной швейцарцев и головой пробил в левый угол.

Таким образом, юношеская сборная Украины выиграла свою группу, набрав максимально возможные 9 очков, и вышла на Евро-2024.

Отметим, что в двух предыдущих матчах элит-раунда отбора на ЧЕ наша команда победила Северную Македонию (2:0) и разбила Латвию (3:0). Следовательно, разница голов, с которой украинцы завершили решающий раунд квалификации на континентальное первенство, составила 8:0.

Финальная стадия юношеского Евро-2024 состоится 15-28 июля 2024 года в Северной Ирландии и станет отбором от УЕФА к ЧМ-2025 (U-20).

Ранее сообщалось, что сборная Украины U-17 разгромила Словакию и вышла в финальный турнир Евро-2024.

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