Юношеская сборная Украины узнала соперников в элит-раунде отбора на Евро-2023

В четверг, 8 декабря, состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2023 среди сборных U-19, по результатам которой соперников узнала сборная Украины.

"Сине-желтые" будут бороться в группе с Испанией, Данией и Люксембургом.

32 команды были поделены на восемь групп, поединки которых пройдут в марте. На кону — 15 путевок в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 17 мая по 2 июня 2023 года в Венгрии. В финальный турнир выйдут восемь победителей групп элитраунда отбора и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.

Результаты жеребьевки элитраунда отбора Евро-2023:

Группа 1: Франция, Румыния, Норвегия, Северная Ирландия.

Группа 2: Германия, Словения, Бельгия, Италия.

Группа 3: Украина, Испания, Дания, Люксембург.

Группа 4: Португалия, Хорватия, Чехия, Швеция.

Группа 5: Ирландия, Греция, Эстония, Словакия.

Группа 6: Сербия, Польша, Израиль, Латвия.

Группа 7: Англия, Турция, Исландия, Венгрия.

Подопечные Сергея Нагорняка по итогам всех матчей набрали 9 очков и завершили квалификацию на первом месте. В третьем туре квалификации на Евро-2023 сборная Украины победила команду Швеции (0:2).

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