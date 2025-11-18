Юношеская сборная Украины в третий раз подряд разгромно выиграла в отборе на Евро-2026

Сборная Украины U-19 по футболу / © УАФ

Реклама

Сборная Украины U-19 по футболу разгромила команду Словакии в третьем матче квалификации на Евро-2026. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу "сине-желтых".

Все голы наша команда забила в первом тайме. На 17-й минуте счет в игре открыл Дмитрий Богданов, головой замкнув подачу с углового.

На 33-й минуте Кирилл Дигтяр замкнул головой навес с углового, удвоив преимущество украинской сборной.

Реклама

На 45+1-й минуте третий мяч влетел в сетку ворот соперника. После прохода Богдана Попова в свои ворота забил защитник словаков Доминик Балог.

Полное видео матча Словакия U-19 – Украина U-19

Для сборной Украины это третья подряд разгромная победа в отборе на юношеское Евро-2026. В первом матче "сине-желтые" разбили Албанию (3:0), а во втором разбили Черногорию (3:0).

Таким образом, наша юношеская сборная с тремя победами в трех матчах финишировала на первом месте в своей группе и вышла в элит-раунд Евро-2026.

Напомним, в квалификации принимают участие 52 команды, разделенные на 13 групп по четыре участника. Хозяин финальной части, сборная Уэльса, получил путевку на этот турнир автоматически, а сборная Испании вступит в борьбу в элит-раунде квалификации.

Реклама

По итогам квалификационного раунда отбора по две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая сборная среди занявших третьи места присоединятся к Испании в элит-раунде. Он пройдет весной 2026 года и в семи группах определит семь сборных, которые составят компанию Уэльсу в финальной части Евро-2026 (U-19).