Юные российские хоккеисты устроили массовую драку на льду (видео)

Родителям пришлось разнимать ужасное побоище.

В российском Новокузнецке на матче детских команд произошла потасовка команда, во время которой некоторые дети не могли самостоятельно подняться со льда.

На выложенных в сети кадрах видно, как юноши нападают друг на друга.

Что повлекло за собой конфликт, неизвестно. Он дошел до того, что матери спортсменов вышли на лед, чтобы унять сыновей.

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