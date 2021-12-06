Юные украинские фехтовальщицы победили россиянок и выиграли историческое "золото" Кубка мира

Также есть медаль и в индивидуальных соревнованиях.

Женская сборная Украины по фехтованию на рапире стала победительницей юниорского Кубка мира, продолжающегося в румынской Тимишоаре.

Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

Так, "сине-желтые" в составе Алины Полозюк, Екатерины Буденко, Ольги Сопит и Кристины Петровой стартовали с победы над Венгрией в четвертьфинале (45:23), после чего победили Польшу в полуфинале (45:26).

В финале Украина одержала победу над Россией – 40:34. Украинские рапиристки выиграли золото Кубка мира в командных соревнованиях впервые в истории.

Отметим, что в индивидуальных соревнованиях "серебро" завоевала Полозюк. Для 19-летней спортсменки это первая награда на таком уровне.

Полозюк выиграла все шесть боев в группе и расположилась на третьем месте по итогам предыдущего раунда сразу за американкой Цандер Родс и подругой по команде Петровой. Полозюк стартовала в туре прямого выбывания поединком 1/32 против другой украинки Елизаветы Чижиковой (15:2). Далее победила итальянку Ирэне Де Бьязио (15:8), венгерку Реку Ковач (15:2) и британку Тиган Уильямс-Стюарт (15:13). Уже гарантировав медаль, Алина заставила сложить оружие Каролину Журавскую (15:5). Однако в финале не смогла подобрать ключик к американке Родс (12:15).