Юный бейсболист запустил биту в голову тренеру и отправил его в нокдаун: реакция наставника удивила всех (видео)

Над ударом пареньку еще придется поработать.

В сети стал популярным ролик, в котором показано, как юный бейсболист, симулируя удар по мячу, внезапно выпустил биту из рук и попал ею в голову тренеру, из-за чего тот упал.

Удивительно, но никакого наказания от наставника не последовало. Он сразу же поднялся и сказал парню, что с ним все в порядке, чтобы тот не испугался.

Один из пользователей в комментарии к ролику написал: "Вывод - нужно надевать шлем".

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в Мексике бейсболисты устроили жесткие массовые драки с битами.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку