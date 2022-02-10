Юный хакер угнал с банковской карты Неймара почти 40 тысяч евро: детали преступления

Юный хакер угнал с банковской карты Неймара почти 40 тысяч евро: детали преступления

Полиция поймала злоумышленника.

Полиция штата Сан-Паулу арестовала мужчину, обвиняемого в краже с банковского счета форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 20-летний мужчина украл со счета Неймара 37 тысяч евро.

Обвиняемый работал помощником по административным вопросам в одной из компаний. Он входил в преступную группу, занимающуюся мошенничеством путем незаконных операций.

Отмечается, что лица других участвовавших в аферах также установлены.

В этом сезоне Неймар забил три мяча и отдал три результативных передачи в 14 матчах за ПСЖ. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В настоящее время бразилец восстанавливается после травмы, полученной в ноябре прошлого года.

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