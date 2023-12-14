Юный украинский фехтовальщик погиб на войне с российскими оккупантами

На войне с российскими захватчиками погиб 19-летний украинский фехтовальщик Федор Епифанов.

Трагическую новость сообщила Национальная федерация фехтования Украины на своей странице в Facebook.

"Поступило ужасное и мучительное известие с фронта о гибели украинского фехтовальщика Федора Епифанова. Федор защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения России в наше государство. Тогда ему только исполнилось 18 лет, и он приостановил спортивную карьеру ради защиты родины", – говорится в сообщении.

Епифанов был чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной Украины и мастером спорта. Он получал образование в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Пиддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими захватчиками погиб бывший футболист "Ворсклы", "Металлиста" и "Зари" Александр Гончар. Также в борьбе с агрессором погиб экс-игрок "Волыни" и тернопольской "Нивы" Роман Годованый.

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