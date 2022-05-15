Юный украинский легкоатлет установил историческое достижение на соревнованиях в Германии

18-летний легкоатлет Артур Фельфнер установил юниорский рекорд Украины по метанию копья и показал один из лучших результатов Европы среди атлетов U-20 за всю историю.

На соревнованиях в немецком Оффенбурге Фельфнер метнул снаряд на 83,28 метра. Это четвертый в истории результат для европейских атлетов в возрасте до 20 лет.

Об этом сообщает European Athletics.

Лучшего результата удалось добиться лишь 2-кратному олимпийскому чемпиону норвежцу Андреасу Торкильдсену (83,87 м), латвийцу Зигизмунду Сирмайсу (84,69 м) и россиянину Александру Иванову (83,55 м).

Добавим, что на соревнованиях в Оффенбурге Фельфнер занял 4-е место, а победил 30-летний немец Андреас Гофман с результатом 86,52 м.

Напомним, что серебряный призер Олимпиады-2020 каратистка Анджелика Терлюга стала чемпионкой этапа Премьер-лиги WKF в Марокко.

Читайте также:

Украинские паралимпийцы завоевали 8 золотых медалей на престижном турнире по настольному теннису в Словении

Украинские футзалистки узнали всех соперниц в группе отбора на Евро-2023

Украинец Соболь помог "Брюгге" стать чемпионом Бельгии