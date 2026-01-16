Юрий Вирт в подкасте Дениса Бойко: приглашение в "Карпаты", первая ЛЧ "Шахтера", прощание с "Вересом"

Денис Бойко и Юрий Вирт

В новом выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко – легендарный украинский вратарь и экс-тренер многих украинских клубов Юрий Вирт. В интервью – о срыве контракта с "Карпатами", переезде в Донецк и работе тренера.

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

"Лето – футбол, зима – хоккей": рассвет карьеры

Увлечение футболом для Юрия Вирта начиналось с детской площадки у родительского дома. В 4-м классе попробовал себя во львовской ДЮСШ, но впоследствии начал тренироваться в филиале "Карпат", а затем – и в школе клуба.

"Когда был в филиале, играл больше в поле. Потом решил стать на ворота"

После окончания футбольной академии "Карпаты", в 1992 году Юрий присоединился к стрийскому ФК "Скала", который тогда дебютировал в Первой лиге чемпионата Украины. Вспоминает, что играл в команде со Степаном Юрчишином, которого считал самым сильным львовским футболистом.

"Тогда была очень сильная команда в Стрые. Она только сформировалась и все игроки за год перешли в Премьер-лигу. Мы обыграли "Ниву" Винница, обыграли 2:1 луганскую "Зарю-МАЛС", затем вернулись и сыграли 1:1 с киевским "Динамо".

Несовершенный трансфер в "Карпаты"

В 1995 году Юрий Вирт получил предложение от тренера ФК "Карпаты" Мирона Маркевича, но тогда контракт не подписали, ведь Маркевич ушел из клуба, а новый тренер сделал ставку на других вратарей.

"Я тогда выхожу и слезы просто текут. Я не знал, что делать"

В результате Вирт присоединился к команде ФК "Львов", которая выступала в Первой лиге. Делится, что этот клуб подарил ему ценный опыт и удовольствие от игры.

"Задача была наигрывать футболистов и продавать в Премьер-лигу (тогда еще Высшую лигу – ред.). В команде были либо старшие, либо очень молодые игроки и мы просто получали удовольствие от игры. Проиграли и проиграли – никто не парился: мы знали, что выиграем следующие матчи"

Донецкие "Металлург" и "Шахтер"

Отыграв два года в ФК "Львов", Юрий Вирт готовился к переходу в полтавскую "Ворсклу", но получил звонок из "Металлурга". Смеется:

"Он начал финансами грузить, я говорю "Я уже у вас"

Вратарь поделился суммой, за которую согласился сменить клуб, рассказал о переезде и адаптации в Донецке, который впоследствии начал считать домом, и успехах команды.

"Очень много новых футболистов было. Жаль, что команда продержалась всего полтора года. Мы заняли шестое место в Высшей лиге: шутили, что потому, что уже привыкли к местному воздуху, а гости-футболисты – нет"

В 1999 году в "Металлурге" начались проблемы с финансированием, а Юрия Вирта предупредили, что им заинтересовался донецкий "Шахтер".

"Мне говорят: "Юра, едут 3-4 камеры, которые будут анализировать твою игру". Лучше бы не говорили"

В конце сезона вратарь подписал 3-летний контракт с ФК "Шахтер". В подкасте рассказал о своем первом трофее – Кубке Украины, матче против "Динамо", паузе в игре из-за болезни и рассматривал ли когда-то перспективу игры за рубежом.

"Едва не потекли слезы": сборная Украины по футболу

За национальную сборную Украины Юрий Вирт провел две игры на позиции вратаря в 2001 году: первую против Беларуси, вторую – против Армении. Делится историей, как туда попал:

"Сначала меня не вызывали в сборную. Был вызван Шовковский, Воробьев и кто-то из "Динамо". А потом звонят по телефону и говорят "Юра, лети в сборную"

Вирт поделился впечатлениями об уровне современной национальной сборной:

"Топ, шикарно. Кого хочешь можно выставлять. Ты тренируешься шесть дней для того, чтобы на седьмой день играть"

Далее последовал 5-летний контракт с "Металлургом". Вратарь рассказал о самых топовых и самых непрофессиональных игроках, которые приезжали в клуб в то время и иностранных тренеров.

Возвращение в "Шахтер" и начало тренерства

Игры "Металлурга" посещал тогдашний тренер "Шахтера" Мирча Луческу, который пригласил Юрия Вирта сменить клуб. В итоге вратарь провел за "горняков" 5 лет до завершения карьеры футболиста в 2012-м. Правда, за все время сыграл всего два матча.

"Когда я подписывал контракт, мне сказали, что я иду как играющий тренер, я должен направлять молодежь и страховать вратарей"

Также Вирт упомянул о системе бонусов, когда игроки, даже не выходя на поле, получали деньги за победу и переход к тренерству.

"Пригласили в Лигу U-19 тренером вратарей. Год там работал, потом был у Мирчи на стажировке, был на тренировках "Арсенала" и "Сити", а затем – главным тренером "Вереса"

Правда, говорит: не все было легко: "Через два тура увольняюсь. По ходу сезона были нюансы: они хотели завести своих людей, а я сказал "Нет". Я знал кто и что обо мне говорит, хоть за столом пели дифирамбы"

Из последнего: разрыв с футбольным клубом "Нива"

В конце 2025 года Юрий Вирт прекратил сотрудничество с ФК "Нива" (Тернополь), которую тренировал с сентября 2024 года. В подкасте рассказал о причинах такого решения:

"У нас была встреча с президентом и решили, что так будет лучше для обеих сторон"

Вместе с тем добавляет: было приятно работать с клубом, хоть и не без нюансов.

Перспективы новой работы Вирт пока не раскрывает: говорит, что встречался в Киеве с одним из клубов, но будет рассказывать об этом уже когда подпишет контракт. Кроме того, тренер развеял слухи о сотрудничестве с "Феникс-Мариуполь": "Это все выдумки".

Также говорили о медийном футболе, нюансах съемок сериала "Футболист", чемпионстве в Первой лиге с "Вересом", кто в клубе был против Юрия Вирта и как тренер в итоге расторг контракт.

"Вообще не было условий. Не было возможностей проводить тренировки, но был классный коллектив. Самое важное это отношение футболистов к тренировочному процессу и игре. Они выходили и очень хорошо работали, поэтому, я думаю, справедливо закрыли эту Первую лигу".

Напомним, что интервью с Юрием Виртом вышло на YouTube-канале проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко. В подкастах – глубокие разговоры с теми, кто творит историю украинского спорта.