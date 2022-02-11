"Ювентус" благодаря быстрому голу капитана и мячу новичка одолел "Сассуоло" и стал последним полуфиналистом Кубка Италии

"Ювентус" благодаря быстрому голу капитана и мячу новичка одолел "Сассуоло" и стал последним полуфиналистом Кубка Италии

Там "старая синьора" встретится с "Фиорентиной".

Туринский "Ювентус" в рамках 1/4 финала Кубка Италии минимально победил на своем поле "Сассуоло" со счетом 2:1 .

Первый мяч зрители увидели уже на третьей минуте – капитан хозяев Пауло Дибала точным ударом вывел свою команду в перед.

В середине первой половины тайма "нероверди" (прозвище "Сассуоло, прим.) восстановили паритет — Хамед Траоре на 24 минуте расстроил голкипера туринцев, сделав счет на табло снова ничейным — 1:1.

Когда казалось, что в основное время победителя определено не будет, свое слово сказал новичок "Ювентуса" – Душан Влахович. Сербский бомбардир на 88-й минуте отличился в сетке ворот оппонента после рикошета от руки игрока "Сассуоло".

Как следствие, победив "черно-зеленых", команда Массимилиано Аллегри пробилась в полуфинал турнира. Там ее соперником будет "Фиорентина", которая в четвертьфинале неожиданно на выезде одолела "Аталанту" украинца Руслана Малиновского (3:2).