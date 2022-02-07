"Ювентус" благодаря дебютным голам новичков победил "Верону" и ворвался в зону Лиги чемпионов

"Ювентус" благодаря дебютным голам новичков победил "Верону" и ворвался в зону Лиги чемпионов

"Старая синьора" оформила по голу в каждом из таймов.

Туринский "Ювентус" в рамках 24-го тура Серии А разобрался дома с "Вероной", обыграв их со счетом 2:0 .

Зрители увидели первый гол уже на 13 минуте , его автором стал новичок "старой синьоры" — Душан Влахович. 22-летний серб, которого зимой туринцы за 70 млн евро выкупили у "Фиорентины", мгновенно начал оправдывать вложенные в него деньги.

Закрепил успех "Ювентуса" точный удар Дениса Закарии, также перебравшийся в состав команды Массимилиано Аллегри в январе. 25-летний швейцарец, перешедший из менхенгладбахской "Боруссии", отличился дебютным голом на 61-й минуте .

Таким образом. победив "Верону", туринский коллектив набрал 45 очков и ворвался в зону Лиги чемпионов. Это произошло благодаря неожиданному поражению "Аталанты" украинца Руслана Малиновского от аутсайдера. Теперь "Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице.

Что касается "Вероны", то они остались с 33 пунктами на девятой позиции.