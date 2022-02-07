"Ювентус" благодаря дебютным голам новичков победил "Верону" и ворвался в зону Лиги чемпионов

"Старая синьора" оформила по голу в каждом из таймов.
Туринский "Ювентус" в рамках 24-го тура Серии А разобрался дома с "Вероной", обыграв их со счетом 2:0.
Зрители увидели первый гол уже на 13 минуте, его автором стал новичок "старой синьоры" — Душан Влахович. 22-летний серб, которого зимой туринцы за 70 млн евро выкупили у "Фиорентины", мгновенно начал оправдывать вложенные в него деньги.
Закрепил успех "Ювентуса" точный удар Дениса Закарии, также перебравшийся в состав команды Массимилиано Аллегри в январе. 25-летний швейцарец, перешедший из менхенгладбахской "Боруссии", отличился дебютным голом на 61-й минуте.
Таким образом. победив "Верону", туринский коллектив набрал 45 очков и ворвался в зону Лиги чемпионов. Это произошло благодаря неожиданному поражению "Аталанты" украинца Руслана Малиновского от аутсайдера. Теперь "Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице.
Что касается "Вероны", то они остались с 33 пунктами на девятой позиции.
- Именно против "Аталанты" сыграет "Ювентус" в следующем туре внутреннего первенства. Эта игра состоится в воскресенье, 13 февраля, на стадионе "бергамасков". Перед этим (10 февраля, прим.) команда Аллегри померяется силами в четвертьфинале Кубка Италии с "Сассуоло";
- "Верона" в следующем туре примет дома "Удинезе". Этот матч будет сыгран также 13 февраля.