Ювентус - Челси: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Ювентус - Челси: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Старая синьора" примет "пенсионеров" в битве за лидерство в квартете H.

В среду, 29 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 между "Ювентусом" и "Челси".

Команды сыграют на домашнем стадионе "бьянконери" в Турине, который вмещает 41 тысячу зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Ювентус - Челси

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Ювентус - Челси

Букмекерские конторы в грядущем поединке отдают предпочтение лондонцам. Коэффициент на победу команды Томаса Тухеля составляет 2.21, а на победу итальянского гранда - 3.70. Ничья - 3.45.

В другом матче второго тура группы H в Санкт-Петербурге встретятся "Зенит" и шведский "Мальме". Этот поединок начнется 29 сентября в 19:45 по киевскому времени.

В первом туре Лиги чемпионов "Ювентус" разгромил "Мальме" (3:0), а "Челси" обыграл "Зенит" (1:0).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку