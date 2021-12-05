Ювентус - Дженоа: где смотреть и ставки букмекеров на принципиальный для Шевченко матч Серии А

Ювентус - Дженоа: где смотреть и ставки букмекеров на принципиальный для Шевченко матч Серии А

Украинский специалист постарается одержать первую победу во главе "грифонов".

В воскресенье, 5 декабря, Андрей Шевченко проведет четвертый поединок во главе итальянского "Дженоа". Противостоять команде украинского тренера в рамках 16-го тура Серии А будет самый титулованный клуб страны - "Ювентус".

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Именно против "Старой синьоры" Шевченко в составе "Милана" всегда имел очень непростые и очень важные встречи. Наиболее памятным для украинских болельщиков является финал Лиги чемпионов 2003 года, когда "россонери" одолели туринцев в серии пенальти, а решающий 11-метровый реализовал Шевченко.

Теперь Шевченко уже в роли тренера генуэзского клуба столкнется с принципиальными соперниками. Очки в этом противостоянии экс-наставнику сборной Украины крайне нужно добывать, ведь его нынешняя команда по итогам сезона рискует вылететь из Серии А.

Где смотреть матч Ювентус - Дженоа

На территории Украины поединок Шевченко против туринского клуба покажет видеосервис MEGOGO, который является официальным транслятором матчей Серии А.

Прогнозы букмекеров на матч Ювентус - Дженоа

Абсолютным фаворитом поединка у букмекеров является команда Массимилиано Аллегри. На победу "бьянконери" можно поставить с коэффициентом 1,23. Ничья - 6,40. Триумф подопечных Шевченко - 15,00.

В трех первых играх у руля генуэзского клуба 45-летний украинец набрал только одно очко: проиграл "Роме" Жозе Моуринью (0:2) , сыграл вничью с "Удинезе" (0:0) и разгромно уступил "Милану" (0:3) . "Грифоны" идут в зоне вылета, занимая 18-е место с 10 очками после 15 туров Серии А.

, и . "Грифоны" идут в зоне вылета, занимая 18-е место с 10 очками после 15 туров Серии А. "Ювентус" расположился на седьмой строчке, имея 24 балла в своем активе.

В 17-м туре Серии А команда Шевченко 10 декабря сыграет в чрезвычайно принципиальном генуэзском дерби с "Сампдорией", а "Старая синьора" на следующий день встретится с "Венецией".

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