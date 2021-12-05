Ювентус - Дженоа: где смотреть и ставки букмекеров на принципиальный для Шевченко матч Серии А

Украинский специалист постарается одержать первую победу во главе "грифонов".
В воскресенье, 5 декабря, Андрей Шевченко проведет четвертый поединок во главе итальянского "Дженоа". Противостоять команде украинского тренера в рамках 16-го тура Серии А будет самый титулованный клуб страны - "Ювентус".
Именно против "Старой синьоры" Шевченко в составе "Милана" всегда имел очень непростые и очень важные встречи. Наиболее памятным для украинских болельщиков является финал Лиги чемпионов 2003 года, когда "россонери" одолели туринцев в серии пенальти, а решающий 11-метровый реализовал Шевченко.
Теперь Шевченко уже в роли тренера генуэзского клуба столкнется с принципиальными соперниками. Очки в этом противостоянии экс-наставнику сборной Украины крайне нужно добывать, ведь его нынешняя команда по итогам сезона рискует вылететь из Серии А.
Где смотреть матч Ювентус - Дженоа
На территории Украины поединок Шевченко против туринского клуба покажет видеосервис MEGOGO, который является официальным транслятором матчей Серии А.
Прогнозы букмекеров на матч Ювентус - Дженоа
Абсолютным фаворитом поединка у букмекеров является команда Массимилиано Аллегри. На победу "бьянконери" можно поставить с коэффициентом 1,23. Ничья - 6,40. Триумф подопечных Шевченко - 15,00.
- В трех первых играх у руля генуэзского клуба 45-летний украинец набрал только одно очко: проиграл "Роме" Жозе Моуринью (0:2), сыграл вничью с "Удинезе" (0:0) и разгромно уступил "Милану" (0:3). "Грифоны" идут в зоне вылета, занимая 18-е место с 10 очками после 15 туров Серии А.
- "Ювентус" расположился на седьмой строчке, имея 24 балла в своем активе.
- В 17-м туре Серии А команда Шевченко 10 декабря сыграет в чрезвычайно принципиальном генуэзском дерби с "Сампдорией", а "Старая синьора" на следующий день встретится с "Венецией".
Читайте также:
"Земля уходит из-под ног": Шевченко нашел оправдание разгрому от "Милана" (видео)
Шевченко признался, рассматривает ли трансфер Ярмоленко в "Дженоа"
"Превосходит по важности остальные": Шевченко поделился ожиданиями от будущего дерби