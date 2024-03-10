"Ювентус" и "Аталанта" разошлись боевой ничьей в матче 28-го тура Серии А (видео)

"Бьянконери" и "бергамаски" не определили сильнейшего в голевой перестрелке.

"Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Аталантой" в матче 28-го тура итальянской Серии А. Поединок в Турине завершился со счетом 2:2 .

В первом тайме гости заработали минимальное преимущество в счете – на 35-й минуте отличился Тен Копмайнерс.

После перерыва хозяевам удалось переломить ход встречи. Сначала на 66-й минуте счет сравнял Андреа Камбьясо, а через четыре минуты Аркадиуш Милик вывел "Старую синьору" вперед.

Однако удержать победу команда Массимилиано Аллегри не сумела. На 75-й минуте Копмайнерс оформил дубль и спас для "бергамасков" ничью.

Обзор матча "Ювентус" – "Аталанта"

После этого поединка "Ювентус" (58 очков) занимает третье место в Серии А, пропустив по итогам тура "Милан" (59 баллов) на вторую позицию. Безоговорочным лидером чемпионата является "Интер" (75 пунктов).

"Аталанта" (47 очков) продолжает борьбу за попадание в еврокубки и сейчас располагается на шестой строчке.

В следующем туре Серии А "бьянконери" 17 марта примут "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского. В тот же день "Богиня" дома встретится с "Фиорентиной".

Читайте также:

"Милан" обыграл "Эмполи" с Коваленко и вышел на второе место в Серии А (видео)

"Дженоа" с Малиновским драматично проиграла матч Серии А – соперник забил фантастический гол (видео)

Десятая победа подряд: "Интер" одолел "Болонью" и продолжил лететь в "скудетто" (видео)