Ювентус – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду 11 декабря "Ювентус" примет "Манчестер Сити" в матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После пяти туров итальянский и английский клубы имеют одинаковое количество очков (по 8), занимая 19-е и 17-е места соответственно в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов.

Ранее "бьянконери" победили ПСВ (3:1) и "РБ Лейпциг" (3:2), уступили "Штутгарту" (0:1), а также сыграли вничью против "Лилля" (1:1) и "Астон Виллы" (0:0).

"Небесно-голубые" сыграли вничью с "Интером" (0:0), разгромили братиславский "Слован" (4:0) и пражскую "Спарту" (5:0), а также потерпели сокрушительное поражение от "Спортинга" (1:4) и сыграли вничью с "Фейеноордом" (3:3).

Где смотреть матч Ювентус – Манчестер Сити

В Украине поединок "Ювентус" – "Манчестер Сити" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Ювентус – Манчестер Сити

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Манчестер Сити". На победу команды Хосепа Гвардиолы принимаются ставки с коэффициентом 2,06. Ничья – 3,40. Выигрыш "Старой синьоры" – 3,80.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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