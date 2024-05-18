"Ювентус" на фоне скандала уволил главного тренера после победы в Кубке Италии: что случилось

Итальянский "Ювентус" объявил об увольнении Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.

О прекращении сотрудничества с 56-летним итальянским специалистом туринский клуб сообщил на своем официальном сайте.

В "Ювентусе" отметили, что отставка Аллегри связана с его поведением во время и после финала Кубка Италии, поскольку она "не отвечает ценностям клуба".

Ранее главный редактор авторититного издания Tuttosport заявил: "Аллегри после финала Кубка Италии толкнул меня и сказал: "Я оторву тебе оба уха и ударю по лицу. Пиши правду в газете.

Отметим, что "Ювентус" стал победителем Кубка Италии. В финальном матче 15 мая "бьянконери" обыграли "Аталанту" со счетом 1:0.

В чемпионате Италии за два тура до конца "Старая синьора" с 67 очками занимает четвертое место и уже обеспечила себе путевку в основной раунд Лиги чемпионов на следующий сезон.

Аллегри во второй раз возглавил туринский клуб в мае 2021 года. В 149 матчах под его руководством команда одержала 80 побед, 34 раза сыграла вничью и потерпела 35 поражений.

Также Аллегри тренировал "Ювентус" в 2014-2019 годах. Во главе "бьянконери" он выиграл 5 чемпионатов Италии, 5 Кубков, 2 Суперкубка Италии и дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

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