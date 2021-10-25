"Ювентус" на последней минуте спасся от поражения во "Всеитальянском дерби" с "Интером"

"Ювентус" на последней минуте спасся от поражения во "Всеитальянском дерби" с "Интером"

Спасителем для "старой Синьоры" стал Пауло Дибала.

Туринский "Ювентус" в рамках 9-го тура Чемпионата Италии расписал ничью на выезде против действующего победителя турнира — миланского "Интера".

Отметим, счет в этой игре был открыт уже на 17 минуте — результативным ударом отметился форвард "нерадзурри" Эдин Джеко. Для него этот гол стал седьмым в текущем розыгрыше внутреннего первенства.

Associated Press

После этого болельщикам пришлось ждать забитый мяч аж до 89 минуты , когда главный арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. В "отметки" подошел аргентинский нападающий Пауло Дибала и без проблем переиграл опытнейшего голкипера "Интера" — Самира Хандановича.

Associated Press

Associated Press

Интересно, что перед назначением пенальти удаление получил главный тренер "Интера" — Симоне Индзаги.

Таким образом, вырвав ничью против миланцев, "Ювентус" набрал 15 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. Что касается "Интера", то они теперь имеют в своем активе 18 баллов и идут на третьем месте.

Следующий тур Серия А начнется уже 26 октября. Что касается "Ювентуса" и "Интера", то они встретятся с "Сассуоло" и "Эмполи" соответственно. Эти противостояния будут сыграны в среду, 27 октября.

Добавим, что матч "Интера" и "Ювентуса" называют "Всеитальянским дерби" из-за их количества противостояний, которые в Италии имеют более чем 100-летнюю историю.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку