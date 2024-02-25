"Ювентус" на последних секундах вырвал победу в напряженном матче Серии А с 5 голами (видео)

"Ювентус" дома обыграл "Фрозиноне" в матче 26-го тура итальянской Серии А. Поединок в Турине завершился со счетом 3:2 .

Уже на третьей минуте встречи Душан Влахович вывел "бьянконери" вперед после передачи Вестона Маккенни.

На 14-й минуте гости отыгрались – отличился Валид Шеддира. На 27-й минуте "Фрозиноне" удалось повести в счете – точный удар нанес Марко Брешианини.

Еще до перерыва "Старая синьора" восстановила паритет в игре. На 32-й минуте Влахович оформил дубль, а Маккенни занес в свой актив второй ассист.

Все могло завершиться ничьей, но в самой концовке матча туринский гранд смог вырвать победу. На 90+5-й минуте решающий гол забил Даниэле Ругани, а Влахович отдал результативную передачу.

Обзор матча "Ювентус" – "Фрозиноне"

После этого поединка "Ювентус" (57 очков) занимает второе место в Серии А. Подопечные Массимильяно Аллегри на 6 баллов отстают от лидера "Интера", который провел на два матча меньше. "Фрозиноне" (23 пункта) идет на 16-й позиции.

В следующем туре "Ювентус" 3 марта на выезде сыграет против "Наполи". В тот же день "Фрозиноне" примет "Лечче".

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