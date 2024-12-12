"Ювентус" нанес поражение "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы никак не может выбраться из кризиса.

"Ювентус" победил "Манчестер Сити" в домашнем матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок в Турине завершился со счетом 2:0 .

Оба гола "бьянконери" забили во втором тайме. На 53-й минуте счет в игре открыл Душан Влахович.

На 75-й минуте "Старая синьора" удвоила свое преимущество – голом отличился Вестон Маккенни, который шестью минутами ранее появился на замену.

Обзор матча "Ювентус" – "Манчестер Сити"

Таким образом, безвыигрышная серия команды Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов продлилась до трех матчей. Ранее "горожане" потерпели сокрушительное поражение от "Спортинга" (1:4) и сыграли вничью с "Фейеноордом" (3:3).

Благодаря этой победе "Ювентус" (11 очков) поднялся на 14-й место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" с 8 баллами опустился на 22-ю строчку.

В следующем туре Лиги чемпионов подопечные Тьяго Мотты 21 января на выезде встретятся с "Брюгге", а "небесно-голубые" днем позже в гостях будут противостоять ПСЖ.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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