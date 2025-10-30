"Ювентус" объявил о назначении нового главного тренера

Лучано Спаллетти / © Associated Press

Туринский "Ювентус" объявил о назначении Лучано Спаллетти новым главным тренером команды.

66-летний итальянский специалист подписал с "бьянконери" контракт сроком до июня 2026 года, сообщается на официальном сайте клуба.

На посту коуча "Старой синьоры" он сменил Игоря Тудора, который недавно был уволен на фоне неудачных результатов.

Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии, которую он покинул в этом году. До этого специалист работал в "Наполи", с которым выиграл Серию А, а также "Интере" и "Роме".

Сейчас "Ювентус" находится на 7-м месте в Серии А, имея 15 очков после девяти сыгранных туров. Также туринский клуб идет на 25-м месте после трех туров Лиги чемпионов, набрав 2 балла.

Следующий матч туринцы сыграют 1 ноября на выезде против "Кремонезе" в чемпионате Италии.