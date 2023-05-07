"Ювентус" обыграл конкурента за место в Лиге чемпионов и вышел на вторую строчку Серии А (видео)

"Ювентус" нанес поражение "Аталанте" в выездном поединке 34-го тура итальянской Серии А – 0:2 .

Обе команды борются за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, поэтому этот матч имел очень принципиальное значение.

Первый тайм прошел без голов. А вот после перерыва "бьянконери" смогли дважды поразить ворота "бергамасков". На 56-й минуте счет во встрече открыл 19-летний нападающий туринцев Сэмюэл Илинг.

А точку в игре на 90+7-й минуте поставил Душан Влахович, отправив второй мяч в сетку ворот бывшего клуба украинца Руслана Малиновского, который ныне выступает за французский "Марсель".

Обзор матча

После победы "Ювентус" (66 очков) поднялся на второе место в Серии А. "Аталанта" с 58 баллами занимает шестую позицию.

В четверг, 11 мая" команда Массимилиано Аллегри примет испанскую "Севилью" в первом матче полуфинала Лиги Европы. 14 мая туринцы в рамках 35-го тура Серии А дома сыграют с "Кремонезе".

Клуб из Бергамо 13 мая в матче чемпионата Италии встретится на выезде с "Салернитаной".

Напомним, за пять туров до финиша "Наполи" официально стал чемпионом Италии. "Партенопейцы" завоевали третье в клубной истории "скудетто" и первое со времен легендарного Диего Марадоны.

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