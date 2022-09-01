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"Ювентус" одержал уверенную победу над клубом украинца в Серии А, "Наполи" неожиданно оступился с новичком

"Ювентус" одержал уверенную победу над клубом украинца в Серии А, "Наполи" неожиданно оступился с новичком

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"Ювентус" одержал уверенную победу над клубом украинца в Серии А, "Наполи" неожиданно оступился с новичком

Фото: twitter.com/juventusfc

Туринский "Ювентус" в рамках 4-го тура Чемпионата Италии разобрался дома со "Специей" украинца Виктора Коваленко (2:0), а "Наполи" не сумел в родных стенах одолеть новичка "Лечче" (1:1).

Отметим, что "старая синьора" одержала победу благодаря голам форвардов — Душану Влаховичу и Аркадиушу Милику.

Счет был открыт уже на девятой минуте противостояния. Тогда точный удар серба позволил команде выйти вперед. Что касается поляка Милика, то его гол пришелся на вторую компенсированную к основному времени минуту.

Что касается Коваленко, то он вышел в стартовом составе, но был заменен в середине второй половины.

  • После этой победы "Ювентус" набрал восемь очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице;
  • "Специя", в свою очередь, осталась с четырьмя пунктами на 13-й строчке;
  • В следующем туре "Ювентус" отправится в гости в "Фиорентину" (3 сентября), а "Специя" на следующий день будет принимать "Болонью".

В другом поединке игрового дня 4-го тура Серии А "Наполи" неожиданно потерял очки с новичком "Лечче". Забив на 27-й минуте благодаря Элифу Эльмасу, "партенопейцы" через четыре умудрились пропустить. Забитый мяч на счету Лоренцо Коломбо. Отметим, что Коломбо мог забивать и до того, как в его воротах отличился "Наполи", но он не смог реализовать пенальти.

  • "Наполи" набрал восемь баллов и идет третьим;
  • "Лечче" имеет два очка и располагается на 15 месте;
  • 3 сентября "Наполи" на выезде сыграет с "Лацио", а "Лечче" через два дня отправится в "Торино".

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