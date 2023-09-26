"Ювентус" одолел главную сенсацию старта сезона и поднялся на второе место в Серии А

"Ювентус" обыграл "Лечче" в стартовом матче 6-го тура итальянской Серии А. Встреча в Турине завершилась со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом поединке был забит во втором тайме. Его автором на 57-й минуте стал польский нападающий туринцев Аркадиуш Милик, которому ассистировал Адриан Рабьо.

Отметим, что в конце игры гости остались в меньшинстве – вторую желтую карточку на 90+3-й минуте заработал французский полузащитник Мохамед Каба.

После этой победы "Старая синьора" с 13 очками вышла на второе место в Серии А. "Лечче", который перед началом тура с 11 баллами сенсационно шел в топ-3, опустился на четвертую позицию.

В следующем туре "Ювентус" 1 октября на выезде встретится с "Аталантой", а "Лечче" 30 сентября примет действующего чемпиона "Наполи".

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