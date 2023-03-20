"Ювентус" одолел "Интер" и приблизился к зоне еврокубков, "Лацио" выиграл римское дерби (видео)

Вечером 19 марта состоялись топовые поединки чемпионата Италии по футболу.
В матчах 27-го тура итальянской Серии А "Ювентус" на выезде минимально обыграл "Интер" (0:1), а "Лацио" на своем поле победил "Рому" со счетом 1:0.
Единственный гол в ворота миланского клуба "бьянконери" забили на 23-й минуте – Филипп Костич отличился после подачи Адриана Рабьо.
Обзор матча
"Интер" (50 очков) опустился на третье место в Серии А. "Ювентус" (41 балл) занимает седьмую строчку и лишь на 4 пункта отстает от "Аталанты", которая идет в зоне еврокубков.
Добавим, что в начале этого года туринский клуб лишили 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций.
- В следующем туре "нерадзурри" 1 апреля дома сыграют с "Фиорентиной". В тот же день команда Массимилиано Аллегри примет "Верону".
В другом поединке этого тура "Лацио" справился с "Ромой" благодаря голу Маттия Дзакканьи на 65-й минуте встречи.
Отметим, что в первом тайме команда Жозе Моуринью осталась в меньшинстве – на 32-й минуте вторую желтую карточку заработал Рожер Ибаньес.
"Волки" имели возможность спастись от поражения, но на 68-й минуте гол в ворота "Лацио" после просмотра видеоповтора был отменен из-за офсайда.
Обзор матча
"Лацио" (52 очка) вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. "Рома" (47 баллов) находится на пятой позиции.
- В следующем туре команда Маурицио Сарри 2 апреля на выезде встретится с "Монцой". Подопечные Моуринью в этот же день будут принимать "Сампдорию".
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