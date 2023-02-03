"Ювентус" одолел "Лацио" и стал последним полуфиналистом Кубка Италии (видео)

За путевку в финал "Старая синьора" сразится с "Интером".

"Ювентус" победил "Лацио" в домашнем матче 1/4 финала Кубка Италии – 1:0.

Единственный гол "бьянконери" забили в конце первого тайма. Глейсон Бремер на 44-й минуте замкнул навес от Филиппа Костича.

После перерыва римляне пытались отыграться, однако не смогли этого сделать, нанеся лишь один удар в створ ворот туринского клуба.

Обзор матча

В полуфинале подопечные Массимилиано Аллегри встретятся с "Интером", который в своем четвертьфинальном поединке минимально одолел "Аталанту" со счетом 1:0.

Другого финалиста будут определять "Кремонезе" (в 1/4 финала сенсационно выбил "Рому" – 1:2) и "Фиорентина" (в четвертьфинале обыграла "Торино" – 2:1).

Первые матчи 1/2 финала Кубка Италии запланированы на 4 апреля, ответные поединки – 25 апреля). Финал турнира состоится 24 мая. Действующим обладателем трофея является "Интер".

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