"Ювентус" победил "Рому" в центральном матче 18-го тура и подобрался к лидеру Серии А (видео)

"Старая синьора" сократила отставание от "Интера" до двух очков.

"Ювентус" на своем поле одолел "Рому" в центральном поединке 18-го тура итальянской Серии А. Встреча в Турине завершилась со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом матче был забит в начале второго тайма. На 47-й минуте Адриан Рабьо отличился после передачи Душана Влаховича.

Отметим, что за весь поединок "Старая синьора" нанесла 13 ударов против 11 у римлян (в створ ворот – 4:2). По ожидаемым голам (xG) "бьянконери" также превзошли команду Жозе Моуринью – 1,22 против 0,41. Владение мячом – 43% против 57% в пользу "волков".

Обзор матча "Ювентус" – "Рома"

После этой победы "Ювентус" (43 очка) идет на втором месте в Серии А. Подопечные Массимильяно Аллегри сократили отставание от лидера "Интера" до двух баллов. "Рома" (28 пунктов) находится на седьмой позиции.

В следующем туре "Ювентус" 7 января на выезде сыграет против "Салернитаны", а "Рома" в тот же день примет "Аталанту".

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